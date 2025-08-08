Аграриям Подмосковья выделили еще 7 млрд рублей на развитие сельского хозяйства

За шесть месяцев 2025 года Россельхозбанк выделил аграриям Подмосковья 7,3 миллиарда рублей на сезонные работы — на 42% больше, чем за тот же период прошлого года. Количество кредитов тоже выросло на 42%.

«Практически весь объем этих средств предоставлен на льготных условиях, что позволяет нашим сельхозтоваропроизводителям обновлять парк сельхозтехники, приобретать качественный семенной материал и развивать агротехнологии. Это повышает урожайность и укрепляет продовольственную безопасность», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По его словам, в Подмосковье предусмотрены льготные краткосрочные кредиты под 8,3% годовых, аграрии уже освоили более 280 миллионов рублей. По объемам кредитования сезонных работ в первом полугодии Московская область вошла в число лидеров среди регионов. Поддержку получили не только крупные сельхозпредприятия, но и малый и средний бизнес.

Директор Центра розничного и малого бизнеса Россельхозбанка Владимир Капранов отметил, что банк продолжает укреплять сотрудничество с аграриями и обеспечивать их финансированием для развития.