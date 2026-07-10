Аграриям Подмосковья рассказали о возможностях нового сервиса «Мой экспорт»

На цифровой платформе «Мой экспорт» начал работу новый государственный сервис Россельхознадзора. С его помощью компании и индивидуальные предприниматели могут в электронном виде оформить разрешение на ввоз в Россию подконтрольной продукции.

Новый сервис предназначен для участников внешнеэкономической деятельности, которые импортируют или планируют поставки животных, продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок.

Система автоматически заполняет часть данных из государственных информационных ресурсов, предварительно проверяет возможность ввоза продукции, наличие производителя в соответствующем реестре и соблюдение действующих ограничений, что позволяет сократить время оформления документов.

Кроме того, через сервис можно подать заявление на внесение изменений в уже выданные разрешения, а также отслеживать статус обращения в личном кабинете на платформе «Мой экспорт». Пользователям доступны уведомления о процессе рассмотрения заявок и дополнительные цифровые инструменты для ведения внешнеэкономической деятельности.

В Министерстве сельского хозяйствия и продовольствия Подмосковья напомнили, что платформа «Мой экспорт», созданная Российским экспортным центром в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», объединяет более 600 государственных и партнерских сервисов.

Запуск нового электронного инструмента сделает оформление импортных поставок для бизнеса быстрее и удобнее.