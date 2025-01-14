Аграриям Подмосковья помогут стать участниками деловой миссии в Индонезии

Предприятия агропромышленного комплекса Подмосковья пригласили принять участие в многоотраслевой деловой миссии. Мероприятие организованно Российским экспортным центром (РЭЦ). Оно пройдет в Индонезии с 7 по 8 апреля.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что компании-экспортеры должны зарегистрироваться для участия до 6 февраля по ссылке. Многоотраслевые деловые миссии представляют отличную возможность для поиска зарубежных партнеров, заключения экспортных контрактов, демонстрации продукции на новых рынках и увеличения объемов продаж.

РЭЦ окажет полное софинансирование затрат на аренду выставочных площадей, их обустройство, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятий, а также привлечение потенциальных иностранных клиентов.

Для крупных компаний расходы на обустройство и сопровождение выставочных стендов в рамках национальной коллективной экспозиции, включая доставку образцов продукции, таможенное оформление и страхование, будут софинансированы на уровне 50%, для малых и средних предприятий эта доля составит 80%.