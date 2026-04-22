Аграриям Подмосковья напомнили о субсидиях на культуртехнические мероприятия

В Подмосковье открыли прием заявок на субсидии для на проведение культуртехнических мероприятий. Получить поддержку смогут сельхозтоваропроизводители региона.

Как рассказали в региональном Минсельхозе, средства предоставляют для возмещения затрат на расчистку земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, камней, а также рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичную обработку почвы.

Поддержка поможет вовлечь в оборот земли сельхозназначения. Только в прошлом году с ее помощью было освоено более семи тысяч гектаров в 26 округах Подмосковья.

обязательное условие для получения субсидии — наличие у участника отбора проекта мелиорации, прошедшего отбор Минсельхоза России.

Для подачи заявки нужно заполнить электронную форму. Сделать это необходимо с 26 по 30 апреля. Ознакомиться с условиями отбора и подать заявку можно по ссылке.