Аграриям Подмосковья напомнили о более выгодных условиях получения кредита

Центральный банк снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. Благодаря этому сельхозпредприятия Подмосковья могут получить кредит на более комфортных условиях.

Как рассказали в областном Минсельхозпроде, снижение ключевой ставки делает кредиты более доступными для аграриев.

«Такие инициативы особенно актуальны, когда в регионе активно реализуются инвестпроекты. Видим потребность в кредитных инструментах со стороны агробизнеса, нашей задачей остается обеспечить максимально понятные и эффективные условия для работы аграриев в данных программах», — сказал глава министерства Сергей Двойных.

В ведомстве добавили, что льготные кредиты остаются важным инструментом господдержки для агропромышленного комплекса. В Подмосковье предприятия могут получить краткосрочные, инвестиционные займы, а также кредиты на покупку техники и другие. В зависимости от направления ставка может составлять 7,4% или 11%.