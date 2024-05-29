Аграрии Воскресенска приступили к посеву сельхозкультур

Пресс-служба городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба городского округа Воскресенск

Посевной сезон начался у фермеров Воскресенска. В ведущем агропромышленном предприятии округа «Родина» уже посеяли 1714 гектаров кукурузы.

Сегодня агропредприятие «Родина» также имеет статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Там числится 3627 голов скота, в том числе 1800 коров.

Предприятие посетил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин. Генеральный директор «Родины» Михаил Баранов поделился планами по развитию. Сейчас идет посев многолетних и однолетних трав. Работы ведутся в штатном режиме.

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