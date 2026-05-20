Аграрии Воскресенска начали посевную кампанию

В городском округе Воскресенск начались весенние полевые работы. В этом сезоне планируется засеять около трех тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Аграрии вышли в поля после улучшения погодных условий и схода излишков талой воды. Почва оказалась переувлажненной из-за снежной зимы, поэтому работы начали с небольшим сдвигом по срокам. Сейчас хозяйства постепенно наращивают темпы посевной кампании.

Генеральный директор семеноводческого хозяйства «Евсеевское» Евгений Сайфулин рассказал о ходе работ и планах на сезон.

«В Воскресенске в этом году планируем засеять три тысячи гектаров. Зима была обильна на снегопады, и образовалось много воды на полях. Приступили к активному севу в начале недели», — сказал он.

В работе используют отечественные семена, удобрения и сельскохозяйственную технику. Основные культуры включают озимую пшеницу «Московская 56», яровую пшеницу «Ладья» и горох. Хозяйства делают ставку на раннеспелые сорта, что позволяет снизить риски при возможных погодных колебаниях.

По словам Сайфулина, текущие условия позволяют рассчитывать на стабильный результат. Он отметил, что серьезных угроз для урожая пока не наблюдается. В хозяйстве планируют завершить посевные работы в течение ближайших трех недель.

«Если погода будет позволять, то все закончим в срок. Сейчас рисков не видим, все культуры раннего созревания, поэтому с урожаем проблем быть не должно», — отметил Евгений Сайфулин.

Завершить весеннюю посевную кампанию сельхозпроизводитель намерен примерно за 20 дней.