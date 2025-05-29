Аграрии Волоколамского округа выполнили план по яровому севу на 55%

Сельскохозяйственные предприятия муниципалитета продолжают посевную кампанию. В настоящее время выполнено уже больше половины плана работ.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова рассказала, что прогноз ярового сева на 2025 год составляет свыше 10 тысяч гектаров. Еще три тысячи гектаров занято под озимой пшеницей. «Все вместе это создает прочную основу для будущего урожая», — подчеркнула руководитель муниципалитета.

Аграрии также продолжают сев ячменя, овса, гороха, кукурузы на зерно, подсев многолетних беспокровных трав. Агропредприятие «Рассвет-Авангард» уже выполнило 61% от намеченного плана — площадь под кукурузой превысила 320 гектаров.

Все сельскохозяйственные предприятия округа полностью обеспечены средствами защиты растений и минеральными удобрениями. Это позволяет рассчитывать на хороший урожай.

Напомним, Волоколамский округ по итогам 2024 года вошел в пятерку лучших муниципалитетов Подмосковья по вводу земель в сельскохозяйственный оборот.