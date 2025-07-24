Аграрии в Озерах приступят к заготовке люцерны

Второй укос полезной кормовой бобовой культуры начнется в Озерах городского округа Коломна буквально через несколько дней. Сегодня сельхозпредприятия уже заготовили более 40 тысяч тонн сенажа многолетних и однолетних трав.

Как рассказали в агрохолдинге «ОСП Агро», сильные осадки в июле изменили планы заготовки кормов.

«Также в конце июля ожидается начало уборки зерновых — с учетом погодных условий», — добавили на сельскохозяйственном предприятии.

Сегодня специалисты агрохолдинга заготовили уже 31,5 тысяч тонн сенажа многолетних трав, 0,6 тысяч тонн сена и 12,8 тысяч тонн сенажа однолетних трав.

По словам аграриев, в этом году погода преподнесла множество сюрпризов.

«Однако необходимо приложить все усилия для выполнения намеченных планов, сбора урожая и продолжения работы», — отметили специалисты.