Аграрии в Озерах перешли на круглосуточный режим уборки урожая

В холдинге «ОСП агро» стремятся эффективно использовать благоприятную погоду, поэтому комбайны трудятся в круглосуточном режиме. Зерноуборочная техника оснащена мощными источниками света, чтобы обеспечивать видимость в темное время суток.

На предприятии «Емельяновка» комбайнеры работают допоздна, чтобы собрать урожай озимой пшеницы до наступления плохой погоды. Сильные дожди, ураганы, град и жара диктуют необходимость быстрого сбора зерна.

«Высокий профессионализм наших комбайнеров, обладающих богатым опытом и мастерством, позволяет им точно следовать маршруту, избегать ошибок и повышать производительность даже в условиях ограниченной видимости», — отметили в агрохолдинге.

На сегодня в Агрохолдинге «ОСП агро» убрано 417 гектаров пшеницы, намолочено 2322 тонн зерна.