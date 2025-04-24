Аграрии в Коломне спрогнозировали ранний урожай капусты в 2025 году

Работники озерского агрохолдинга «ОСП агро» приступили к высадке рассады белокачанной капусты в открытый грунт. Они спрогнозировали, что в этом году первый урожай созреет в конце первого летнего месяца.

«Процесс выращивания капусты весьма трудоемок и требует от агрономов глубоких знаний и практического опыта. На данный момент все этапы агротехнических мероприятий выполняются в соответствии с планом, а состояние рассады оценивается нашими специалистами как превосходное», — отметили на предприятии.

Урожай белокочанной капусты напрямую связан с качеством рассады. Высадка в открытый грунт начнется в мае. Конкретные сроки зависят от погодных условий.

Под посев отвели 200 гектаров земли, где планируют возделывать различные сорта: «Тореадор», «Маркони», «Киластор», «Сторидор», «Юбилей», «Росберг», «Боликор», «Конкэрор», «Байонет» и «Килацис».

В прошлом году агрохолдинг «ОСП агро» собрал 14,4 тысячи тонн капусты. Большую часть реализовали с поля, а остальную отправили на длительное хранение в специально оборудованные помещения.