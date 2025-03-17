Аграрии в Коломне начали подготовку к весенней посевной кампании

Готовиться к севу начали в Коломне. Сейчас аграрии проверяют технику, чинят ее и настраивают оборудование.

Техническое состояние автопарка уже оценивают на предприятии «Сергиевское». Они используют и обслуживают 17 автомобилей, 29 тракторов и около 50 единиц прицепного оборудования.

Накануне в хозяйстве приобрели свекловичную сеялку. Сейчас основной этап подготовки уже подходит к завершению.

«Сейчас у нас готово порядка 70% техники и 80% прицепного инвентаря. В этом сезоне предстоит засеять 400 гектаров сельхозугодий с картофелем, морковью, капустой и свеклой. Все овощи пойдут на реализацию. Часть мы продаем сразу с поля, часть закладываем в хранилище для последующей продажи в осенне-зимний период», — добавил технический директор совхоза Владимир Хишкин.

Отметим, что в 2024 году на предприятии собрали свыше восьми тысяч тонн картофеля, более 7,7 тысячи тонн овощей и 1850 тонн зерновых.