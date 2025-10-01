Аграрии собрали урожай картофеля в Озерах

Агрохолдинг «ОСП агро» в Озерах городского округа Коломна собрал 21 тысячу тонн картофеля. Урожайность составила 450 центнеров с гектара.

Крупнейшее в Озерах сельхозпредприятие завершило сбор урожая с территории площадью 462 гектара, превысив прошлогодний результат на 12 гектаров. По сравнению с 2024 годом объем производства вырос на семь тысяч тонн.

«Такой успех обусловлен как благоприятными погодными условиями, влажной и дождливой погодой, так и профессиональной работой наших специалистов», — отметили специалисты предприятия.

В нынешнем сезоне аграрии высадили картофельные сорта «Гала», «Королева Анна», «Мемфис», «Алуэт», «Кармен» и «Фламинго». Эти разновидности отличаются возможностью механической уборки, очистки и мойки, устойчивостью к климатическим условиям региона, обеспечивая стабильные показатели урожайности. Наряду с отличными агротехническими свойствами, указанные сорта характеризуются презентабельностью внешнего вида и высокими вкусовыми качествами.

Сейчас на полях продолжается уборка кукурузы, пахота зяби. А сбор капусты продлится до начала ноября.