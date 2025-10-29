Аграрии собрали рекордный урожай капусты в Озерах

Средняя урожайность составила 877 центнеров с гектара. Особо порадовали поздние сорта капусты — их показатель около 920 центнеров с гектара. А на завершающей неделе сбора урожая на полях предприятия «Емельяновка» была зафиксирована рекордная урожайность — свыше 1100 центнеров с гектара. По сравнению с прошлым годом объем производства вырос на 3,1 тысячи тонн (плюс 22 процента) при неизменной площади посевов.

Аграрии рассказали, что таких успехов удалось достигнуть благодаря удачному сочетанию погодных условий и профессионализму сотрудников агрохолдинга.

«Уборка капусты является трудоемким процессом, требующим аккуратности и ручного труда. Миллионы кочанов бережно срезается вручную на полях. Обязательно оставляется кочерыжка длиной 2-3 сантиметра — для предотвращения повреждения других кочанов при укладке в контейнеры. Верхние листья сохраняются для защиты капусты от повреждений. После сбора капуста укладывается в контейнеры и перевозится в специализированные хранилища с идеальными температурным режимом и влажностью для длительного хранения», — отметили в агрохолдинге.

В хранилищах собранная капуста будет находиться до следующего агросезона и поставляться в торговые сети по мере поступления заказов.