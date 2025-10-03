Аграрии Шатуры завершили сбор зерновых культур
Уборка урожая в муниципальном округе Шатура близится к завершению. Аграрии уже собрали зерновые и зернобобовые культуры.
Валовый сбор зерна превысил уровень прошлого года на 44% и составил 9709 тонн. Рекордную урожайность для региона в 70 центнеров с гектара показал новый сорт озимой пшеницы «Ермоловка».
Продолжается и уборка технических и масличных культур. В этом сезоне соя и рапс созрели немного позже, что не помешало получить урожай выше, чем в прошлом году. На сегодняшний день сельхозпроизводители убрали 501 гектар культур.
Завершается уборка семенного картофеля. На первые числа октября собрано 98 % от запланированного объема. Картофеля получено 8980 тонн, что превышает показатели 2024 года. Урожайность культуры выросла до 375 центнеров с гектара.
Завершить уборочную кампанию в округе планируется к середине октября.
Параллельно аграрии активно ведут сев озимых культур под урожай 2026 года. На сегодняшний день посеяно 64 % от запланированных площадей.