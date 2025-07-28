Аграрии приступили к уборке рапса в Озерах

В полях озерского агрохолдинга «ОСП агро» стартовала жатва озимого рапса. Урожай собирают с помощью современных и мощных комбайнов.

За первые сутки удалось убрать 30 гектаров из запланированных 325, что позволило собрать 113 тонн семян. Уборка ярового рапса на полях агрохолдинга запланирована на осень.

«В бункер комбайна непрерывно поступают семена рапса. Это ценный сельскохозяйственный продукт, по праву считаемый „черным золотом“. Затем семена аккуратно выгружаются в кузов грузового автомобиля. Поток рапса, чем-то напоминающий нефть, символизирует плоды труда наших аграриев», — рассказали на сельскохозяйственном предприятии.

Озерский агрохолдинг «ОСП агро» является одним из лидеров сельскохозяйственного производства в Подмосковье. В числе основных направлений работы — молочное животноводство, овощеводство, производство кормов и зерна, а также выращивание картофеля.