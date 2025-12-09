Аграрии Подмосковья засеяли 97 тысяч гектаров озимых культур за год

В Московской области завершили посев озимых культур на площади почти 100 тысяч гектаров. Эти посевы станут основой урожая 2026 года, обеспечивая продовольственную безопасность региона. Озимые культуры уходят под снег и начинают активно расти ранней весной, когда яровые только готовятся к посеву.

В структуре посевов озимые зерновые заняли свыше 77 тысяч гектаров, при этом озимую пшеницу посеяли на 73,6 тысячи гектаров. Посевы озимой ржи превысили план почти на треть и составили около 2,5 тысячи гектаров. Эта культура считается одной из самых устойчивых в климатической зоне региона. Площади под тритикале и озимым ячменем составили 727 и 190 гектаров соответственно.

Кроме того, значительно увеличились посевы озимого рапса — более 20,7 тысячи гектаров, что составляет 128% от запланированного объема. Рапс остается одной из ключевых масличных культур, используемой для производства масел, биотоплива и комбикормов. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что аграрии продолжают оценку всходов и завершают подготовку посевов к зимовке.