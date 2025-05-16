Аграрии Подмосковья смогут возместить до 50% расходов на проекты мелиорации

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области будет принимать заявки от местных аграриев на участие в предварительном отборе мелиоративных проектов до 6 июня. После этого документы передадут на рассмотрение в Минсельхоз России.

«Наши аграрии проводят комплекс мероприятий, чтобы улучшать качество сельхозземель и повышать их производительность. Под эти цели предусмотрена господдержка — ежегодно Минсельхоз России отбирает проекты мелиорации для возмещения части затрат на их реализацию в размере 50%», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Субсидия поможет компенсировать расходы на: строительство и ремонт систем орошения и осушения, покупку техники и оборудования для полива, расчистку земель от кустов, травы, камней и пней, улучшение почвы, а также подготовку проектной документации.

Заявки нужно отправлять на электронную почту: msh@mosreg.ru. Подробные условия участия, сроки и порядок подачи можно найти на официальном сайте ведомства.