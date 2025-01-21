Аграрии Подмосковья приобрели более 700 сельхозмашин в 2024 году

Ежегодно в Московской области обновляется парк сельскохозяйственной техники. Современные машины способны справляться с различными задачами и гарантируют успешное выполнение сезонных работ. В Минсельхозе региона сообщили, что за год аграрии приобрели более 130 тракторов и свыше 600 единиц прочей техники.

В ведомстве отметили, что в 2024 году для проведения сельскохозяйственных работ аграрии региона приобрели 134 трактора нескольких моделей: «МТЗ», «Ростсельмаш», «Кировец» и других. Помимо этого, парк сельскохозяйственной техники пополнился 19 зерноуборочными комбайнами, а также пятью кормоуборочными комбайнами.

Напомним, в Подмосковья реализуют различные меры поддержки для сельхозтоваропроизводителей. Так, аграрии могут подать заявку на получение субсидий по возмещению части затрат на покупку оборудования.