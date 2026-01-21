Аграрии Подмосковья приобрели более 560 тракторов и комбайнов за год

Парк сельскохозяйственной техники продолжают обновлять в Подмосковье. В 2025 году аграрии приобрели 569 новых машин. Большую часть из них закупили благодаря региональных субсидий.

Как сообщили в областном Минсельхозпроде, в прошлом году аграрии получили 348 миллионов рублей субсидий на приобретение тракторов не ниже пятого тягового класса. Средства позволили компенсировать до 50% затрат по договорам лизинга.

«Обновление технического парка позволяет хозяйствам эффективнее проводить сезонные работы, снижать издержки и увеличивать объемы производства. В Подмосковье мы предоставляем поддержку на приобретение сельхозтехники и оборудования в размере от 20% до 50%», — сказал глава министерства Сергей Двойных.

Всего предприятия приобрели 92 трактора, 15 зерноуборочных и пять кормоуборочных комбайнов, а также 457 других спецмашин. На средства господдержки закупили 411 устройств.

Сейчас парк сельхозтехники в Подмосковье насчитывает почти четыре тысячи тракторов, 680 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.

«За последние три года количество агромашин в регионе увеличилось почти на 2,5 тысячи единиц. Поддержка сельхозпроизводителей остается одним из приоритетов региональной политики», — отметили в ведомстве.