Аграрии Подмосковья получили почти 3,5 млрд рублей господдержки с начала года

С января агропромышленный комплекс Московской области получил 3,45 миллиарда рублей государственной поддержки. Как сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, это составляет почти 63% от общего объема финансирования, предусмотренного на текущий год.

Средства федерального и областного бюджетов уже направили 125 сельхозпредприятиям региона.

«Субсидии и гранты охватывают широкий спектр направлений — от племенного животноводства и производства молока до развития картофелеводства и овощеводства. Дополнительным механизмом остается льготное кредитование», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Наибольший объем средств — около 1,3 миллиарда рублей — направили на развитие племенного животноводства. Еще свыше одного миллиарда выделили производителям молока.

На поддержку картофелеводства и овощеводства предусмотрели 517 миллионов рублей, на производство и реализацию зерновых культур — 58,7 миллиона рублей, на мясное животноводство — 20 миллионов рублей. Кроме того, более 12,7 миллиона рублей выделили на кадровое обеспечение предприятий агропромышленного комплекса.

Помимо субсидий и грантов, сельхозтоваропроизводители получили 74 льготных краткосрочных кредита на общую сумму 6,5 миллиарда рублей. Это позволило обеспечить финансирование сезонных работ и поддержать производственную деятельность хозяйств.

В ведомстве также сообщили, что в третьем квартале планируется запуск новых мер поддержки, в том числе для предприятий тепличного овощеводства. Финансирование также предусмотрели на приобретение сельхозтехники, содержание племенного поголовья и предоставление погектарных выплат.