Аграрии племзавода «Повадино» в Домодедове приступили к севу озимых культур

На племзаводе активно идет сбор урожая. Кроме того, аграрии приступили к севу озимой ржи на сенаж и корм для скота.

Комбайны скашивают и измельчают стебли кукурузы загружая их в грузовики для дальнейшей отправки к силосным курганам. Трактор формирует силосную массу, чтобы перекрыть доступ кислорода для правильного хранения корма. После этого силос накрывают пленкой, и начинается процесс ферментации. Такой корм содержит множество питательных веществ и особенно ценен в зимний период.

Сейчас наступило подходящее время для сева озимой ржи. Ее оставляют зимовать под снегом, чтобы в следующем году собрать хороший урожай. Главный агроном племзавода Александр Усенко рассказал, что засеют порядка 330 гектаров. Кроме того, уже засеяно 640 гектаров озимого рапса, он развивается и находится в хорошем состоянии. Пшеницу начнут сеять через несколько дней.

Александр Усенко отметил, что урожай пшеницы составляет порядка 4,5 тонн с гектара, ячменя около — 60% нормы, а кукурузы на силос — примерно 500 центнеров с гектара. Несмотря на изменчивую погоду, аграрии уверены в высоких показателях урожая и готовятся к осенней почвозаготовке.