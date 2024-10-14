Агрофирма из Коломны представила новый сорт лука на всероссийской выставке
Посетители Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2024» познакомились с новинкой компании «Лукаморе». Фирма из городского округа Коломна показала новый сорт лука, названный в честь города Озеры.
На долю предприятия «Лукаморе», расположенного в Озерах, приходится пятая часть лука-севка, произведенного в нашей стране. Над выведением нового сорта специалисты работали несколько лет. Они были намерены создать лук, который можно будет выращивать в большинстве климатических зон России. После регистрации новинки в реестре началось его производство.
Сорт «Озерский» дает высокий урожай и подходит для хранения при температуре чуть больше нуля градусов, пи этом он не дает стрелок. «Лук сохраняет свои вкусовые качества при жарке — не горит и не чернеет», — отметила исполнительный директор компании Наталья Чумичева.
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