Агрофирма из Коломны представила новый сорт лука на всероссийской выставке

На долю предприятия «Лукаморе», расположенного в Озерах, приходится пятая часть лука-севка, произведенного в нашей стране. Над выведением нового сорта специалисты работали несколько лет. Они были намерены создать лук, который можно будет выращивать в большинстве климатических зон России. После регистрации новинки в реестре началось его производство.

Сорт «Озерский» дает высокий урожай и подходит для хранения при температуре чуть больше нуля градусов, пи этом он не дает стрелок. «Лук сохраняет свои вкусовые качества при жарке — не горит и не чернеет», — отметила исполнительный директор компании Наталья Чумичева.

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