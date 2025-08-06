Аграрии Озер убрали более 1000 гектаров пшеницы

Жатва продолжается на полях озерского агрохолдинга «ОСП агро». На сегодняшний день убрана уже половина засеянных пшеницей площадей — 1018 гектаров, получено 5812 тонн зерна.

После уборки пшеницу тщательно очищают и сушат, после чего зерно, соответствующее установленным стандартам качества, помещают в зернохранилища. Оттуда, по мере необходимости, урожай поступает в комбикормовый цех для производства кормов.

Пшеница играет ключевую роль в деятельности сельскохозяйственного предприятия. Собранное зерно используют для производства высококачественного комбикорма на собственных комбикормовых заводах агрохолдинга. Благодаря этому потребности поголовья скота полностью обеспечены.

Средняя урожайность пшеницы в трех хозяйствах «ОСП агро» составляет 57 центнеров с гектара. Окончательную оценку урожая аграрии произведут после завершения страды.