Аграрии Озер уберут более 2,7 тысячи гектаров кукурузы на силос

Уборка кукурузы на силос продолжается в городском округе Коломна. В этом году под культуру выделили более 2,7 тысячи гектаров земли.

Работами занимаются сотрудники хозяйств агрохолдинга «ОСП агро» из Озер. Когда уборка завершится полностью, будет зависеть от погоды.

«Кукуруза — это не только царица полей, но и гарант высокой молочной продуктивности стада. Уборка кукурузы является приоритетной задачей — для обеспечения всего поголовья крупного рогатого скота нашего агрохолдинга кормами на зимний период и гарантированного бесперебойного производства молока», — прокомментировали в «ОСП агро».

Активно идет уборка в солнечную погоду. Специалисты сельскохозяйственных предприятий агрохолдинга уже заготовили более 15 тысяч тонн зеленой массы. Итоговая цифра, по их подсчетам, будет в семь раз больше.