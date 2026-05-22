Аграрии Озер проводят испытания гибридов кукурузы

На сельскохозяйственном предприятии «Емельяновка», которое входит в агрохолдинг «ОСП агро», засеяли демонстрационную площадку сразу 14 гибридами кукурузы нового поколения. Качество молока напрямую зависит от кормов, поэтому специалисты постоянно анализируют и отбирают оптимальные культуры для рациона высокопродуктивного поголовья.

Представители хозяйства уточнили, что сейчас идут испытания, цель которых —выявить гибриды кукурузы, максимально подходящие для силосования и способные обеспечить большое стадо энергетически ценным кормом. Полученные результаты испытаний интегрируют в производственный процесс. Гибриды, которые покажут лучшие качества, начнут выращивать для последующего производства силоса в полноценных масштабах.

В агрохолдинге «ОСП агро» содержится около 14 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых 5,4 тысячи — высокоудойные коровы. Объем производства молока в хозяйствах достигает 55,9 тысяч тонн в год. Все поголовье обеспечивается кормами собственного производства. В распоряжении предприятия имеются два комбикормовых завода, где из самостоятельно выращенных сельскохозяйственных культур изготавливают корма по индивидуальным рецептурам для каждой группы крупного рогатого скота.