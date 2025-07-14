Аграрии Озер приступили к уборке люцерны

Активные полевые работы продолжаются в Коломне. Сейчас местные сельхозпроизводители готовят корма для крупного рогатого скота.

Первый покос уже завершили в агрохолдинге «ОСП агро». На предприятии «Емельяновка» стартовала уборка люцерны. Уже заложили 31,2 тысячи тонны зеленой массы.

«По предварительным оценкам, урожайность многолетних трав с первого укоса превышает показатели прошлого года и составляет в среднем по холдингу 90 центнеров с гектара, а в агрофирме „Сосновка“ этот показатель достигает 101 центнер с гектара. Прогнозы по уборке однолетних трав благоприятные. Озимые зерновые также находятся в отличном состоянии, ожидается хороший урожай», — прокомментировали в «ОСП агро».

Отметим, что выращивание собственных сельхозкультур позволяет обеспечивать качественным кормом все поголовье скота.