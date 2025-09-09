Аграрии Озер приступили к севу озимой пшеницы

Озерский агрохолдинг «ОСП агро» приступил к посевным работам. Сельзхозпредприятия холдинга начали сев озимой пшеницы для будущего урожая 2026 года.

За первые дни сентябрьской посевной уже засеяно 479 гектаров, а всего планируемый объем посева составляет 2,1 тысячи гектаров, что на сотню больше, чем в прошлом году.

«Выращенное зерно будет использоваться для производства комбикормов, чтобы обеспечивать потребности собственного поголовья скота», — рассказали на предприятии.

Напомним, в агрохолдинге «ОСП агро» содержится около 14 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых 5,4 тысячи — это высокоудойные коровы.

Объем производства молока в хозяйствах агрохолдинга достигает 55,9 тысячи тонн в год. Все поголовье обеспечивается кормами собственного производства.

В распоряжении предприятия находятся два комбикормовых завода, где из самостоятельно выращенных сельскохозяйственных культур изготавливают корма по индивидуальным рецептурам для каждой группы крупного рогатого скота.