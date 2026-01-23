Аграрии Озер приняли участие в международной сельскохозяйственной выставке

Сельскохозяйственное предприятие «Озеры» приняло участие в международной выставке AGRAVIA–2026. Этот форум, являющийся одной из ключевых площадок для профессионалов агропромышленного комплекса, с 21 по 23 января работал в столичном международном выставочном центре «Крокус Экспо».

Озерские аграрии представили на выставке свой индивидуальный стенд, показав гостям форума элитные семена картофеля. Из этих семян на предприятии выращивают картофель, а из него — производят чипсы. В итоге получается полный цикл — от земли до готового продукта.

«Наше предприятие принимает участие в этом форуме уже в третий раз. Для нас это возможность показать опыт „Озер“, обменяться знаниями с коллегами со всей страны, найти новые точки роста и привлечь новых клиентов. Мы сегодня здесь, чтобы делиться и двигаться дальше», — рассказал руководитель проектов АО «Озеры» Юрий Прянишников.

Международная выставка AGRAVIA — это почти 1000 экспонентов из 27 стран, современные технологии, новые решения и живой профессиональный диалог.