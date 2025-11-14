Аграрии Озер подвели итоги сельскохозяйственного сезона

Предприятия агрохолдинга в этом году собрали 21 тысячу тонн картофеля — на семь тысяч тонн больше, чем в 2024 году. Собрано свыше 17,5 тысячи тонн капусты, прирост к прошлому году составил 22 процента. Убрано 17 184 тонны озимой пшеницы и ячменя. Общий сбор озимого и ярового рапса составил 1895 тонн.

Кормовая база для собственных ферм агрохолдинга была увеличена почти вдвое по сравнению с предыдущим годом и составила 195 тысяч тонн: это кукуруза на силос, сенаж из многолетних и однолетних трав, солома и сено.

«Ранняя весна позволила начать полевые работы раньше срока. Прохладное лето с дождями не стало помехой для уборки картофеля и капусты в срок. Сбор капусты осуществлялся вручную, что минимизировало повреждения кочанов. В страду, несмотря на обильные осадки, комбайнеры героически трудились допоздна, чтобы максимально быстро собрать урожай озимой пшеницы. Уборка кукурузы завершилась позже прошлогоднего срока из-за дождей и увеличения посевных площадей, но урожайность кукурузы достигла рекордных значений. Все запланированные цели были достигнуты, а в некоторых случаях даже перевыполнены», — отметили в агрохолдинге.