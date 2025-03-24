Аграрии Озер начали весенние полевые работы

Весенние полевые работы стартовали в Озерах. К ним приступили предприятия агрохолдинга «ОСП агро». Первый этап — подкормка озимых культур.

В поля уже вышли сотрудники хозяйства «Емельяновка». Работы там провели на площади 314 гектаров.

В агрохолдинге под будущий урожай засеяли уже 1211 гектаров озимых культур. Посевы хорошо перенесли холода и сейчас находятся в качественном состоянии.

«Состояние озимых сегодня мы оцениваем как удовлетворительное. Зиму растения пережили успешно, и теперь наша задача — обеспечить им необходимые условия для дальнейшего роста», — отметил первый заместитель генерального директора и главный агроном предприятия «Емельяновка» Мирза Исаев.

После аграрии Коломны начнут сев яровых. По данным специалистов, в этом году начало посевной в Московской области произойдет на 7–14 календарных дней раньше привычных сроков.