Аграрии Озер начали посадку картофеля

Весенние полевые работы активно ведутся сельскохозяйственными предприятиями озерского агрохолдинга «ОСП агро». В эти дни агрофирмы приступили к посадке картофеля.

Работники агрофирмы «Сосновка» за два дня посадили овощ на 28 гектарах. А общий объем планируемой посадки на полях «Сосновки» и предприятия «Емельяновка» в этом сезоне составит 450 гектаров.

Кроме того, параллельно проходят и другие агротехнические мероприятия. Почву готовят к посеву теплолюбивых овощных культур. Ведется посев ячменя, однолетних и многолетних трав, продолжается посадка рассады капусты.

Сельскохозяйственные предприятия агрохолдинга уже завершили внесение калийных удобрений под овощные культуры, выполнили подкормку и химическую обработку озимой пшеницы, боронование и подкормку многолетних трав.