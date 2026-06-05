Аграрии начали заготовку сенажа на полях Волоколамского округа

Сельскохозяйственные предприятия Волоколамского округа приступили к формированию кормовой базы на предстоящий сезон. Одним из первых к работам подключилось ООО «Агрохолдинг-Авангард», где уже ведут заготовку сенажа из озимой ржи на площади 329 гектаров.

Поля, расположенные рядом с деревнями Кашино и Стеблево, стали одной из первых площадок, где началась уборка кормовых культур. Специалисты хозяйства сосредоточились на озимой ржи, которая позволяет получить качественный корм раньше других культур и отличается высокой питательной ценностью для сельскохозяйственных животных.

Исполнительный директор ООО «Агрохолдинг-Авангард» Владислав Акулов сообщил, что в нынешнем сезоне предприятие рассчитывает получить около четырех тысяч тонн сенажа из озимой ржи. Под озимые кормовые культуры в хозяйстве выделено 600 гектаров, а общий объем заготовки по этому направлению, по прогнозам специалистов, составит от шести до восьми тысяч тонн.

«С начала недели наши специалисты работают на полях возле деревень Кашино и Стеблево. Озимая рожь позволяет раньше приступить к созданию кормовых запасов и обеспечивает хозяйство качественным кормом», — рассказал Владислав Акулов.

После завершения работ на озимых культурах техника и персонал перейдут на участки с многолетними травами. Их площадь составляет около 1,5 тысячи гектаров. Кроме того, предприятие выращивает кукурузу на площади одна тысяча гектаров. Урожай этой культуры используют для производства силоса, который также входит в рацион животных в осенне-зимний период.

Глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова подчеркнула, что своевременное пополнение кормовых запасов напрямую влияет на стабильность работы животноводческих хозяйств и всего агропромышленного комплекса.

«Заготовка кормов остается одной из важнейших сезонных задач для сельхозпредприятий. Сейчас к этой работе подключились и другие аграрии округа, которые формируют запасы на предстоящий осенне-зимний период», — отметила Наталья Козлова.