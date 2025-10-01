Аграрии начали уборку свеклы в селе Куликово в Дмитрове

Под свеклу в этом году они выделили 280 гектаров, что на сотню больше, чем в прошлом. По оценкам специалистов прогнозы по сбору овощей и картофеля в этом году неплохие — 65 тысяч тонн.

Предприятие ЗАО «Куликово» — один из лидеров Московской области по сбору картофеля и овощей в открытом грунте. Картофель в этом году высадили на 850 гектарах. Семена используют в основном импортные, но процент отечественных поставщиков постепенно увеличивают.

Агрономы села Куликово поставили перед собой задачу довести долю российских семян минимум до половины от общего количества. Они сотрудничают с дмитровским селекционным центром «Дока генные технологии». В этом году посадили сорт семенного картофеля «Фламинго», уборкой которого займутся на днях.

Уборочную кампанию специалисты агропредприятия планируют завершить до конца октября.