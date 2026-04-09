Аграрии Коломны и Озер начали готовиться к весенне-полевым работам

В этом году в посевной кампании примут участие 21 сельхозпредприятие и 13 крестьянско-фермерских хозяйств. Общая площадь пашни составит 43 тысячи гектаров.

В этом году в городском округе Коломна удалось увеличить площади под овощи открытого грунта на 70 гектаров. Особенно заметен прирост по картофелю — 45 гектаров. Высаживать будут, в том числе, собственный сорт картофеля отечественной селекции, который выведен на одном из ведущих предприятий округа, в агрофирме «Озеры».

«Отечественный посевной материал — это импортозамещение, это независимость. Наши участники посевной кампании обеспечены семенами на 90%. Даже при возможных сбоях в поставках у нас есть запас на полтора месяца вперед», — подчеркнул заместитель главы городского округа Коломна Роман Панчишный.

Если погодные условия будут благоприятными, посевная начнется в запланированные сроки — в третьей декаде апреля.