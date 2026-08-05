Аграрии из Шатуры готовятся к сбору урожая семенного картофеля

В деревне Лека городского округа Шатура активно готовятся к сбору урожая семенного картофеля. Несмотря на то что текущий сельскохозяйственный сезон оказался сырым и дождливым, затяжные осадки не пугают местных аграриев.

В этом году картофель посеяли на площади около 158 гектаров. На полях разместили семь проверенных сортов, которые отличаются сроками созревания, урожайностью и устойчивостью к заболеваниям. Среди новинок этого сезона — сорт «Маделина», который уже хорошо зарекомендовал себя в местных условиях.

Специалисты компании проводят мониторинг полей и оценивают состояние плодов. Все показатели идут по плану, и аграрии уверенно смотрят в будущее. Они заявляют, что дождливое лето не повлияет на качество и объемы будущего урожая.

Как рассказал агроном ООО «Агрофорвард» Владимир Аксенов, к массовому сбору картофеля предприятие планирует приступить в конце августа или начале сентября.