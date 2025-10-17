Аграрии из Озер завершили заготовку соломы для кормовых запасов на зиму

Сельскохозяйственные предприятия озерского агрохолдинга «ОСП агро» заготовили на зиму 49 тысяч рулонов и тюков соломы. Сформированные пирамиды, покрытые защитной пленкой, сейчас можно наблюдать на территории каждой фермы агрохолдинга.

Солома, богатая клетчаткой, служит основой зимнего питания крупного рогатого скота. Ее качество влияет не только на надои и производительность животных, но и на их здоровье. Чтобы повысить пищевую ценность соломы, ее обогащают витаминами и минералами, смешивая с другими видами кормов.

Также солома широко применяется как удобная и экологичная подстилка для содержания скота. Грамотная заготовка и хранение соломы позволяют фермерам экономить средства и эффективно использовать этот природный ресурс для улучшения результатов животноводства.

«Размещение кормовых запасов сразу осуществляется преимущественно на животноводческих фермах — с учетом оптимизации логистики доставки кормов для животных. Агрохолдинг „ОСП агро“ использует оба варианта упаковки соломы — тюки и рулоны, каждый из которых обладает своими преимуществами: тюки формируются быстрее, а рулоны удобнее в транспортировке и использовании», — отметили на предприятии.