Аграрии из Озер вошли в топ-5 лучших производителей молока в Подмосковье

В областной рейтинг производителей молока по итогам 2024 года вошли сельскохозяйственные предприятия из Озер. Результаты их работы высоко оценили в профильном министерстве.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили высокий уровень молочной продуктивности компаний агрохолдинга «ОСП Агро». Это фермы «Емельяновка», где средний надой составляет почти 11 тысяч килограммов на одну корову, и «Сосновка». Результат последнего предприятия — 10,5 тысячи килограмма.

Одной из лучших по общему объему производства молока в Подмосковье стала агрофирма «Сосновка». Предприятие подтвердило свой статус племенного завода.

«Ежегодно наши хозяйства реализуют 500-550 голов племенных нетелей голштинской породы, происходящих от высокопродуктивных молочных коров Годовая продуктивность матерей по учтенной лактации превышает 10 тысяч литров», — добавили в пресс-службе агрохолдинга.