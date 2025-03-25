Аграрии из Озер собрали первый урожай редкого в России салатного цикория

Редкую для отечественного рынка овощную культуру начали успешно выращивать в Озерах. Этим занимаются специалисты компании «Варищи», которые собрали накануне первый урожай.

Культуру выращивают в селе Горы. Проект курируют основатели предприятия «Эконоломна» Виктор Рымов и Николя Буассе.

Цикорий производят в переоборудованном здании бывшего овощехранилища. Из него сделали современный цех. Здесь также можно выращивать спаржу, мини-брокколи и мини-цветную капусту.

Также в «Варищах» занимаются культивированием других необычных для России растений. Это, к примеру, зеленая и фиолетовая спаржа, спаржевая брокколи, мини-цветная капуста и спаржевая фасоль.

«Развитие сельского хозяйства играет ключевую роль в обеспечении устойчивого развития любого муниципалитета. Оно способствует продовольственной безопасности, создает рабочие места и стимулирует экономическое развитие региона», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Всего в Коломне действуют 24 сельскохозяйственных предприятия и 65 крестьянских фермерских хозяйств. Около 50 из них с 2013 года воспользовались грантами на развитие своих предприятий.