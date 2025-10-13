Аграрии из Наро-Фоминска приняли участие во всероссийской выставке

Наро-Фоминские аграрии «Гринфилдс Агро» и Совхоз «Головково» достойно представили Подмосковье на всероссийской выставке «Золотая осень — 2025». Председатель Правительства России Михаил Мишустин высоко оценил их работу, отметив успешное сочетание традиций и современных технологий.

«Гринфилдс Агро» — молодое хозяйство, которое всего за несколько лет увеличило сбор ягод в 7,5 раза и сегодня производит более 550 тонн в год. Современные теплицы, капельный полив и собственная холодильная камера помогают сохранять качество продукции и уверенно наращивать объемы.

«Совхоз „Головково“ — одно из старейших предприятий Подмосковья. Здесь обрабатывают 2,8 тысячи гектаров пашни, содержат более 1,1 тысячи голов скота, включая 520 дойных коров. Ежедневно предприятие производит свыше 15 тонн молока и остается флагманом молочной отрасли региона.