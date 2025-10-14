Аграриев наградили в Серпухове

В Серпухове состоялось торжественное чествование ведущих работников агропромышленного комплекса, в ходе которого были отмечены их заслуги и вклад в развитие сельского хозяйства округа. Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню работников сельского хозяйства, прошло во Дворце торжеств «Центральный».

В этот день награды получили фермеры, агрономы, зоотехники, доярки и механизаторы. Также были отмечены представители перерабатывающих предприятий. С поздравлениями и словами благодарности к труженикам села обратились заместитель главы городского округа Мария Барышева, депутат окружного Совета Николай Пушкин и депутат Государственной Думы Александр Толмачев.

Выступающие подчеркнули, что Серпуховский округ по праву сохраняет лидирующие позиции в аграрном секторе Московской области. Этому способствуют усилия 20 крупных предприятий и фермерских хозяйств. Культурную программу праздника обеспечили выступления местных творческих коллективов.