Аграриев из Сергиева Посада наградили ко Дню работников сельского хозяйства

В доме культуры «Юность» в деревне Березняки Сергиево-Посадского городского округа прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Аграриям вручили благодарственные письма, дипломы и памятные призы.

Представителей отрасли поздравили депутат Московской областной думы Олег Гаджиев, первый заместитель главы округа Сергей Тостановский и депутаты окружного Совета. Всех, кто выходил на сцену, по традиции встречали хлебом с солью.

«Этот год был очень тяжелым. Нас заливало, мы очень много и тяжело работали, но при этом мы достигли хороших результатов», — отметил председатель СПА (к) «Кузьминский» Олег Хахунов.

Средний показатель надоев составил порядка девяти тонн на фуражную корову — это рекордный результат. Успешно функционирует селекционно-генетический центр «Смена». Помимо этого, проектируют большой агропромышленный комплекс «Зеленая долина», восстанавливают работу Сергиево-Посадского хлебозавода. Объемы производства мясокомбината также увеличились. Региональные фермерские сыры получили признание за пределами округа.

Кроме того, в этом году по-новому взглянули на цветоводство.

«Мы всегда хотели заняться цветоводством. В этом году уже засадили 20 гектаров пионами, весной добавим еще 20 гектаров пионов и гортензий, еще на шести гектарах будем выращивать розы в теплице. Проект интересный и для муниципалитета он новый», — отметил начальник управления сельского хозяйства администрации Сергиево-Посадского округа Иван Кончаков.