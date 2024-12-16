Агломерация Коломны и Зарайска вышла в финал конкурса «Культурная столица»

Финал федерального конкурса за звание «Культурная столица года — 2026» прошел на платформе «Цифровое деловое пространство» в Москве. В соревнованиях участвовали 20 городов России, включая агломерацию Зарайска и Коломны от Московской области.

В финал также вышли города Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск и Томск. В ходе торжественной церемонии финалисты представили презентации возможностей своих городов и программы развития на 2026 год. На основе этих материалов Оргкомитет конкурса определил победителя, который получит статус культурной столицы России в 2026 году.

По итогам голосования членами Оргкомитета культурной столицей 2026 года стал Омск. Кроме того, в рамках народного голосования на платформе «Госуслуги» победил город Владимир.

Агломерация Зарайск-Коломна из Московской области удостоилась диплома финалиста конкурса.