Агломерация Коломны и Зарайска поборется за звание культурной столицы России 2026 года

Финалистов конкурса «Культурная столица 2026» объявили в Москве. В число городов-претендентов вошла агломерация Зарайска и Коломны, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Конкурс «Культурная столица года» проводится в России во второй раз. В этом году на звание претендовали сразу 26 городов, из которых восемь вышли в финал. Это Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск, Томск, а также агломерация Зарайска и Коломны.

Очный этап конкурса пройдет 12 декабря. Финалисты представят свой потенциал. Победителя назовут культурной столицей России 2026 года. Это поможет привлечь новых туристов, а также будет способствовать поиску потенциальных инвесторов и партнеров.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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