Агитбригады в Солнечногорске исполнили для ветеранов песни военных лет

Адресные акции «Песни Победы» провели во дворах почетных жителей округа. Участники агитбригад из учреждений культуры муниципалитета в форме советских солдат проехали по адресам ветеранов на стилизованных советских автомобилях, организовав для них небольшие концертные программы.
Также в рамках акции «Песни Победы» в Солнечногорске работало «Радио Победы». Любой желающий мог присоединиться к вещанию интернет-радио и послушать тематические рубрики и программы.
«Возможность поблагодарить каждого нашего ветерана такими адресными поздравлениями укрепляет связь между поколениями. Сохраняя традиции и память о подвиге наших героев, мы можем быть уверены в своем будущем», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Кроме того, на протяжении празднования 80-летия Победы волонтеры раздавали жителям стилизованные письма-треугольники с текстами известных песен времен Великой Отечественной войны.
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