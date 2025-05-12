Агитбригады в Чехове поздравили ветеранов с Днем Победы

Теплые объятия, слова благодарности и поздравления звучали в адрес тех, кто застал боевые действия ребенком, а также приближал своими усилиями общую победу. Ветераны, дети войны и труженики тыла принимали поздравления от работников и воспитанников домов культуры, а также от представителей администрации округа и силовых структур.

В этом году поздравления адресованы 68 ветеранам. К каждому из них агитбригады приезжали с исполнением стихов и песен, а также с подарками, создавая по-настоящему праздничную и радостную атмосферу. Трогательные и душевные поздравления никого не оставили равнодушным, а некоторые даже подпевали до боли родным песням.