Агитбригады в Чехове поздравили ветеранов с Днем Победы

Теплые объятия, слова благодарности и поздравления звучали в адрес тех, кто застал боевые действия ребенком, а также приближал своими усилиями общую победу. Ветераны, дети войны и труженики тыла принимали поздравления от работников и воспитанников домов культуры, а также от представителей администрации округа и силовых структур.
В этом году поздравления адресованы 68 ветеранам. К каждому из них агитбригады приезжали с исполнением стихов и песен, а также с подарками, создавая по-настоящему праздничную и радостную атмосферу. Трогательные и душевные поздравления никого не оставили равнодушным, а некоторые даже подпевали до боли родным песням.
«Встречаясь с ветеранами, мы тем самым продолжаем поддерживать связь поколений, а сердца детей наполняются гордостью перед подвигами и достижениями поколения победителей, которое даровало нам возможность ценить жизнь и любить свою Родину», — подчеркнул глава муниципалитета Михаил Собакин.
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