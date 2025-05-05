Агитбригады Победы поздравили с 9 Мая ветеранов в Орехово-Зуевском округе

Агитбригады Победы продолжают в преддверии наступающего праздника дарить хорошее настроение жителям муниципалитета. Главными в маршруте артистов являются дома, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.

Торжественные марши с участием военнослужащих и выступления творческих коллективов продлятся в Орехово-Зуевском округе до 8 мая.

Глава городского округа Руслан Заголовацкий отметил, что приезд агитбригад важен не только для ветеранов, но и для обычных людей, которые узнают, что рядом с ними живут настоящие герои. Он напомнил, что на домах ветеранов Великой Отечественной войны к 80-летию Великой Победы установили именные таблички.

Ранее улицу Ленина в Орехово-Зуеве украсили баннерами с фотографиями участников войны, чьи лица, полные мужества и стойкости, стали символом героизма и самоотверженности. Особое внимание уделили шести ветеранам, которые в этом году были удостоены высокого звания «Почетный гражданин Орехово-Зуевского городского округа».