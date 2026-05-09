Агитбригада поздравила ветерана ВОВ с Днем Победы в Чехове

Ученица школы № 3 Милана Буланс рассказала, что День Победы — это памятный день, когда нужно помнить все, что происходило в годы войны. Ее прадедушка был командиром танковой дивизии, получил орден Красной Звезды, был ранен в голову, но продолжил воевать.

Кристина Корсакова добавила, что они ходили к ветеранам, собирали сведения и создали капсулу Победы, которую откроют на столетие Победы. По ее словам, День Победы нельзя забывать, потому что это была очень дорогая победа, и наши прадеды сражались за будущее.

Самая юная участница прочитала для ветерана стихотворение, поблагодарив солдат за мирное небо над головой. Ян-Чин Тян рассказал, что в свое время пел эти песни везде, где бы ни служил и ни учился. Он вместе с семьей жил на границе с Советским Союзом, поэтому у него с детства зародилась любовь к русским песням.

Такие мероприятия традиционно проходят каждый год в преддверии Дня Победы при поддержке администрации Чехова.