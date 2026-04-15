Цифрового двойника инженерной инфраструктуры запатентовали в Подмосковье

Агентство развития коммунальной инфраструктуры (АРКИ), подведомственное Министерству энергетики Московской области, получило государственную регистрацию программы ГИС «Инженерные сети». Патент выдан под номером 2026619894 от 8 апреля 2026 года. Разработка станет основой для цифрового управления инженерной инфраструктурой региона.

Система основана на электронных схемах инженерных сетей и сооружений, которые формируют структуру цифрового двойника. Данные поступают из разных источников в ЖКХ-центр Московской области: телеметрия с датчиков, статистика по отключениям, обращения жителей. Это позволяет использовать систему для мониторинга, аналитики и моделирования.

Сейчас ГИС «Инженерные сети» объединяет сведения по ключевым видам коммунальной и энергетической инфраструктуры: воде, теплу, газу и электросетям. Система позволяет отслеживать аварийность в режиме реального времени, моделировать последствия технологических нарушений и оценивать влияние на потребителей.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «ГИС «Инженерные сети» — это эффективный и нужный инструмент. Цифровой двойник позволяет связать данные, расчеты и планирование в единую систему и формировать программы модернизации с учетом реальной ситуации на сетях и финансовых возможностей».

Цифровой двойник был представлен на площадке форума «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» и получил высокую оценку от отраслевых экспертов и представителей Минстроя России. Получение патента закрепляет права на разработку и создает основу для ее дальнейшего развития и масштабирования.