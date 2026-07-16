Афонскую святыню доставили бойцам СВО в госпиталь Бурденко в Балашихе

В госпиталь имени Бурденко в Балашихе прибыла афонская святыня — чтимый список чудотворного образа Божией Матери «Троеручица». Перед иконой провели молебен, после чего Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров пообщались с проходящими лечение бойцами СВО.

Игорь Брынцалов и Сергей Юров посетили молебную комнату госпиталя, куда недавно доставили святыню. Перед иконой провели молебен. Богослужение возглавил настоятель Храма святого праведного воина Феодора Ушакова отец Владимир.

«По преданию, Богородица исцелила отсеченную кисть преподобного Иоанна Дамаскина — в благодарность он приложил к иконе серебряную руку, отсюда и название. Больше тысячи лет перед этим образом молятся о здоровье близких, и искренняя молитва не остается без ответа. Верю, что он поможет и вам», — рассказал Брынцалов.

Игорь Брынцалов пообщался с бойцами в палатах, поинтересовался, как обстоят дела дома и какие планы у военнослужащих после выписки. В разговоре он подробно напомнил о мерах поддержки, действующих в Подмосковье для участников СВО и их семей.

В регионе реализуется 77 мер поддержки. Среди них бесплатная реабилитация, квоты для трудоустройства, выплата взамен земельного участка, адаптация квартир под нужды ветеранов. Для семей бойцов работают фонд «Защитники Отечества» и общественные приемные.

О муниципальной системе сопровождения в Балашихе рассказал глава города Сергей Юров. В округе поддержкой участников СВО и семей защитников занимаются филиал фонда «Защитники Отечества», местное отделение Ассоциации ветеранов спецоперации, партийная организация и волонтеры.

«За каждым бойцом закреплен сотрудник. Всегда стараемся уделить внимание, решить их индивидуальные запросы», — подчеркнул Сергей Юров.

Филиал госпиталя Бурденко — одно из ведущих военно‑лечебных учреждений страны. Здесь оказывают высококвалифицированную помощь военнослужащим, ветеранам и их семьям.